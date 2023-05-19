ВС РФ подавляют огнем артиллерию ВСУ у границ Курской области

Днем пятницы, 19 мая, ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области, граничащий с Сумской областью Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его информации, сейчас «наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника»

На российской территории, в результате «восьми прилетов» были повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остались села Троицкое, Гордеевка и Внезапное.

Губернатор заверил, что «как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий».

Сергей Калашников

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