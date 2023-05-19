В Курской области запретили запускать беспилотники

На последнем заседании оперативного штаба Курской области было принято решение о запрете на использование в регионе беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, запрет будет действовать до момента прекращения действия «среднего» уровня реагирования. Ранее курянам лишь рекомендовали не использовать беспилотники в бытовых целях.

Теперь власти решили ввести запрет «из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории».

Также господин Старовойт призвал жителей Курской области сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах, бесхозных вещах или беспилотниках по телефону 112.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в публикациях «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин