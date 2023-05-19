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В результате обстрела Старого Хутора в Белгородской области ранен мужчина

Под обстрел украинских силовиков попало село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу»,— рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

После подворового обхода разрушения в Старом Хуторе выявлены в одном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи.

РСЧС сообщила об обстреле Старого Хутора около 14:30.

О происходящем в Черноземье 19 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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