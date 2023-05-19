Компания MINI представила лимитированную версию хэтчбека John Cooper Works — исполнение 1to6 Edition.

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Автомобиль сохранил 230-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Именно «механике» и посвящена спецверсия, получившая особый декор кузова и салона.

Черный хэтчбек отличается черными колесами, серыми декалями на кузове, черной обивкой салона с красной прострочкой, а также многочисленными логотипами 1to6 Edition и One of 999.

Тираж MINI John Cooper Works 1to6 Edition составит 999 экземпляров. Автомобиль будет доступен на рынках Европы, США, Канады и Мексики.

Максим Вершинин

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