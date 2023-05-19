В Челябинской области суд вынес первый приговор за призывы против безопасности государства

Миасский городской суд признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Это первое уголовное дело по новой статье 280.4 УК РФ в Челябинской области и одно из первых в России, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд и следствие установили, что южноуралец публично в одной из социальных сетей призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, предлагал военнослужащим ВС РФ ломать военную технику и оружие. В феврале этого года жителя Миасса задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Новая статья о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, введена в Уголовный кодекс РФ федеральным законом от 14 июля 2022 года.

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