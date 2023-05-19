ПЗСП выиграл на торгах участок под жилую застройку возле пляжа КамГЭС

АО «ПЗСП» выиграло право аренды участка под жилую застройку на ул. Белозерской, 10а, в Орджоникидзевском районе Перми. По данным протокола электронного аукциона, ПЗСП стал единственным участников торгов. Размер ежегодной арендной платы за площадку составит 10,7 млн руб.— эта сумма является начальной ценой аукциона.
Фото: Публичная кадастровая карта
Территория на ул. Белозерской, 10а, имеет площадь в 14,2 тыс. кв. м и предназначена для многоквартирной жилой застройки. Участок расположен в микрорайоне Домостроительном, недалеко от школы №45 и пляжа КамГЭС. Администрация Перми неоднократно пыталась продать на торгах этот земельный актив еще с 2022 года, но на торги никто не заявлялся. Начальная стоимость лота была такой же, как и в этот раз.