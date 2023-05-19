ПЗСП выиграл на торгах участок под жилую застройку возле пляжа КамГЭС

АО «ПЗСП» выиграло право аренды участка под жилую застройку на ул. Белозерской, 10а, в Орджоникидзевском районе Перми. По данным протокола электронного аукциона, ПЗСП стал единственным участников торгов. Размер ежегодной арендной платы за площадку составит 10,7 млн руб.— эта сумма является начальной ценой аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Публичная кадастровая карта Фото: Публичная кадастровая карта

Территория на ул. Белозерской, 10а, имеет площадь в 14,2 тыс. кв. м и предназначена для многоквартирной жилой застройки. Участок расположен в микрорайоне Домостроительном, недалеко от школы №45 и пляжа КамГЭС. Администрация Перми неоднократно пыталась продать на торгах этот земельный актив еще с 2022 года, но на торги никто не заявлялся. Начальная стоимость лота была такой же, как и в этот раз.