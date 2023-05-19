Главные новости к утру 19 мая

Великобритания запретит импорт российских алмазов и алюминия. Британские власти также намерены ввести санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК.

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии, сообщают источники Bloomberg и Reuters. Изначально предполагалось, что господин Зеленский выступит в онлайн-формате.

Как узнал «Ъ», мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах. В столичном отделении «Единой России» заявили, что выдвижение состоится на партийной конференции, дату которой определят после старта кампании.

Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угрозы с Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он вновь пожаловался, что страны Запада наращивают поставки оружия Киеву.

Минцифры и крупнейшие операторы связи подготовили предварительный вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. Согласно ей, срок внедрения 5G может быть отложен на 2030 год.

Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Он приехал представить фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» и сказал, что больше не вернется к исполнению этой роли.

Как стало известно «Ъ», лесопромышленники недовольны планами правительства повысить ставки аренды за пользование лесными участками с 2024 года. По оценкам отрасли, ставки в европейской части РФ могут вырасти в ряде случаев на 80% и более.

«Севилья» и «Рома» сыграют в финале футбольной Лиги Европы. Матч пройдет в Будапеште 31 мая.

С начала мая резко выросла стоимость операций своп с юанем, закрепившись выше уровня 6% годовых, заметил «Ъ». Участники рынка отмечают высокий спрос на китайскую валюту со стороны импортеров, который не покрывается предложением экспортеров и Минфина.

О важнейших событиях 19 мая — в анонсах «Ъ».