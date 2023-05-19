Главные анонсы 19 мая

В Москве состоится заседание Совета по межнациональным отношениям с участием президента России Владимира Путина.

Состоится первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании «Азимут». Оппозиционные партии и их сторонники анонсировали акцию протеста против возобновления авиасообщения.

В Хиросиме (Япония) пройдет саммит лидеров стран G7. На саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Республики Корея и Союза Коморских Островов, президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи.

В Варшаве запланирован визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд огласит приговор по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В Саудовской Аравии пройдет 32-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), его впервые с начала конфликта в стране посетит президент Сирии Башар Асад.

В Киеве Хозяйственный суд города рассмотрит дело о незаконном расторжении заповедником «Киево-Печерская лавра» бессрочной аренды объектов лавры с Украинской православной церковью.

ПАО «МТС» представит финансовые результаты за первый квартал 2023 года.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое слушание по делу украинцев Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, которые обвиняются в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

В Вустере (США) Окружной суд Массачусетса проведет слушания по избранию меры пресечения военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона.

Во Флориде (США) состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 22 спутников Starlink компании SpaceX.

В Москве на Красной площади состоится церемония приема в пионеры.