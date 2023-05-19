Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угрозы с Украины

Запад наращивает поставки вооружений Украине, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он сказал, что Россия оставляет за собой право на меры по нейтрализации угроз своей безопасности со стороны Украины.

Как утверждает дипломат, страны Запада «саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах». «Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены»,— заверил господин Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Страны Запада ожидают, что в ближайшее время Украина начнет контрнаступление, но его сроки неизвестны. Пентагон оценивал общий объем поддержки Киева в $35,7 млрд. По данным Politico, в администрации США начали готовиться к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий.

О попытках урегулировать конфликт на Украине — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

Лаура Кеффер