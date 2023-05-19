Внеконкурсный отбор

Победители городских конкурсов на строительство и капремонт дорог начали получать письма от госзаказчика с предложением заключить договор на меньшую сумму, чем установлено итогами аукционов. Генподрядчикам предлагают уступить городу не менее 5% от начальной максимальной цены, если закупка была неконкурентной. Эксперты утверждают, что участники закупок идут навстречу власти ради получения крупных госконтрактов. Представители отрасли считают, что эта мера, принятая для экономии бюджетных средств, негативно скажется на финансовом состоянии компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По состоянию на 18 мая город в 2023 году заключил контракты на общую сумму 294 млрд рублей, что составляет более 64% от запланированного годового финансирования закупок (458,557 млрд)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По состоянию на 18 мая город в 2023 году заключил контракты на общую сумму 294 млрд рублей, что составляет более 64% от запланированного годового финансирования закупок (458,557 млрд)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, вместе с проектами госконтрактов по итогам проведенных конкурсов на строительство, капремонт и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных объектов начало рассылать письма с предложением снизить цену контракта не менее чем на 5%.

Согласно тексту письма, это делается «в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса в целях эффективного и рационального расходования средств бюджета». Предложение касается победителей конкурсов, проводимых в соответствии с 44-ФЗ, в ходе которых начальная максимальная цена контракта (НМЦК) не была снижена или снижение произошло менее чем на 5%. Уменьшения предусмотренного контрактом количества товара, объема или качества выполняемой работы или оказываемой услуги предложение госзаказчика не предусматривает.

Направлять участникам госзакупки письма о снижении цены контракта предложил главный распорядитель бюджетных средств вице-губернатор Алексей Корабельников в ноябре прошлого года, следует из прилагаемых к письму Дирекции транспортного строительства документов. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в городском правительстве, подобные письма направляются всем компаниям, ставшим единственными поставщиками по городским контрактам.

В частности, по материалам на портале госзакупок, такое письмо было направлено АО «АБЗ-Дорстрой» (входит в группу «АБЗ-1») и АО «Буер» по проведенным в мае конкурсам. Компания «АБЗ-Дорстрой» победила в двух из них: на реконструкцию Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга (1,38 млрд рублей) и на строительство транспортной развязки на пересечении Ропшинского шоссе с железнодорожными путями (2,7 млрд рублей). Компании «Буер» госзаказчик предложил снизить цену по контракту на капремонт объекта «Проспект Энергетиков — шоссе Революции» стоимостью 1,1 млрд рублей. В дорожно-строительных компаниях города отказались комментировать ситуацию.

По информации городского комитета по госзаказу, в 2022 году в рамках госзакупок заключено 301 944 контракта на общую сумму 397,3 млрд рублей (за 2021 год — 318 427 контрактов на общую сумму 466,4 млрд рублей). По результатам определения поставщика по конкурентным закупкам экономия составила 11,9891 млрд рублей, или 4% (в 2021 году — 3,5%). По состоянию на 18 мая город в 2023 году заключил контракты на общую сумму 294 млрд рублей, что составляет более 64% от запланированного годового финансирования закупок (458,557 млрд). В стадии размещения находятся контракты на сумму еще около 29 млрд рублей.

По словам партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, согласно нормам 44-ФЗ «О контрактной систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вариант заключения контракта исполнителя с госзаказчиком с заведомо предусмотренной процедурой снижения НМЦК не менее чем на 5% предусматривается на объективно законных обоснованиях. «Это делается для защиты финансовых интересов госзаказчиков и с целью оптимизации процедуры закупок. В целом это распространенная практика, и участники рынка осознанно идут на это, так как заинтересованы в крупных заказах подобного типа, при этом снижение НМЦК, как правило, уже предусматривается заранее. Так как исполнитель предварительно дает свое согласие, направление письма — это формальность»,— считает эксперт.

Генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов считает такие меры по экономии бюджетных средств негативным сценарием, по крайней мере — для предприятий дорожно-строительной отрасли. «Я понимаю желание сократить расходы, но если в промышленно-гражданском строительстве норма прибыли, по оценке Минстроя, около 14%, то у дорожников такой прибыли нет. В лучшем случае — по нулям, а то и в минус выходят, если проекты долгосрочные. Может, те участники госзаказа, у которых стоимость материалов в смете играет малую роль, и могут позволить себе уменьшить стоимость контракта, но у нас, например, битум и щебень дорожают с началом сезона почти на 20%»,— говорит глава АСДОР.

Вячеслав Калашников