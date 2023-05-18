Главные новости за 18 мая. Белгород, Воронеж, Липецк

Два человека погибли и один ранен при обстреле села в Шебекинском округе Белгородской области
Белгородское управление МЧС опровергло данные о прорыве в регион украинской диверсионной групп
Бизнесмен Вадим Митновецкий с партнером намерены вложить в санаторий «Липецккурорт» 2 млрд рублей
Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей аэропортам юга и центра страны
Бывший глава «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов вышел на свободу
ОАО «РЖД» вложит в развитие Юго-Восточной железной дороги 19 млрд рублей
Воронежский застройщик ДСК возведет в облцентре радиотерапевтический корпус для онкодиспансера за 1,3 млрд рублей
Лисин, Усманов и Скоч попали в список Forbes россиян с наибольшими доходами от дивидендов