Главные новости за 18 мая. Белгород, Воронеж, Липецк

Два человека погибли и один ранен при обстреле села в Шебекинском округе Белгородской области

Белгородское управление МЧС опровергло данные о прорыве в регион украинской диверсионной групп

Бизнесмен Вадим Митновецкий с партнером намерены вложить в санаторий «Липецккурорт» 2 млрд рублей

Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей аэропортам юга и центра страны

Бывший глава «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов вышел на свободу

ОАО «РЖД» вложит в развитие Юго-Восточной железной дороги 19 млрд рублей

Воронежский застройщик ДСК возведет в облцентре радиотерапевтический корпус для онкодиспансера за 1,3 млрд рублей

Лисин, Усманов и Скоч попали в список Forbes россиян с наибольшими доходами от дивидендов