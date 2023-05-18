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Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей аэропортам юга и центра страны

Правительство РФ выделило аэропортам юга и центра РФ почти 2,5 млрд руб. компенсации расходов в связи с продлением ограничения полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Источник финансирования господдержки — средства резервного фонда кабмина. Средства можно будет направить частично на расходы по обычным видам деятельности или на оплату процентов по кредитам за декабрь 2022 года — март 2023-го.

По данным господина Мишустина, в 2022 году на те же цели было направлено примерно 7 млрд руб. Средства получили в том числе и четыре черноземных аэропорта. Единственным действующим аэропортом макрорегиона остается тамбовский.

Мария Старикова

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