Бывший глава «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов вышел на свободу

Бывший кандидат в мэры Воронежа и экс-руководитель АО «ВГЭС» (бывшее МУП «Воронежская горэлектросеть») Руслан Кочетов вышел на свободу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали собеседники в его окружении.

С начала года Кочетов отбывал наказание в колонии-поселении в Панинском районе Воронежской области. В прошлом году ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы за злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Недавно суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Впрочем, даже в случае отклонения прошения Руслан Кочетов все равно в скором времени вышел бы на свободу: в зачет отбывания наказания ему был зачтен срок в пять месяцев в СИЗО и три под домашним арестом во время предварительного следствия.

Руслан Кочетов не ответил на звонки «Ъ-Черноземье». В его окружении говорят, что после освобождения он намерен заниматься семьей.

Руслана Кочетова судили за то, что с середины 2018 до начала 2019 года он создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафных санкций по основному долгу ВГЭС в размере более 68 млн руб. Вину он признал частично. С приговором первой инстанции не согласились и его защита, и обвинение.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий