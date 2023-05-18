Воронежский застройщик ДСК возведет в облцентре радиотерапевтический корпус для онкодиспансера за 1,3 млрд рублей

В Воронеже нашли подрядчика для строительства радиотерапевтического корпуса онкодиспансера за 1,32 млрд руб. Победителем аукциона, проведенного по заказу департамента строительной политики Воронежской области, стало основанное сенатором Сергеем Лукиным АО «СЗ “ДСК”», один из крупнейших застройщиков региона. Согласно документам торгов, объект нужно будет сдать к декабрю 2024 года.

Компании предстоит построить семиэтажный радиотерапевтический корпус на 120 коек, в том числе блок дистанционной лучевой терапии, перед этим освободив площадку от старой застройки. В корпусе разместятся стационарный блок, отделения радиотерапии, противоопухолевой лекарственной терапии, анестезиологии-реанимации, а также клинико-диагностическая лаборатория. «В здании также предусмотрено место для блоков дистанционной и контактной радиотерапии, топометрической подготовки, кабинетов эндоскопии, службы медико-физического сопровождения радиотерапии. Кроме того, здесь будет приемное отделение, помещения под аптеку, пищеблок, конференц-зал, административные, учебные кабинеты и зона охраны»,— рассказали в ДСК. Новый корпус будет примыкать к существующему зданию через теплый переход на первом этаже.

ДСК уже строил в регионе перинатальный центр в 2011 году, а сейчас заканчивает возведение хирургического корпуса областного онкодиспансера.

Мария Старикова

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