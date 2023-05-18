Два человека погибли и один ранен при обстреле села в Шебекинском округе Белгородской области

В результате украинского обстрела села Нижнее Березово Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека и один тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку»,— рассказал губернатор.

Раненого в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

Сообщения об обстреле села стали приходить около шести вечера. Нижнее Березово находится в 9 км от границы на автодороге Шебекино–Волоконовка. Погибшие стали 33-м и 34-м мирными жителями Белгородской области, скончавшимися в результате действий украинских военных.

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин