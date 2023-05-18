ОАО «РЖД» вложит в развитие Юго-Восточной железной дороги 19 млрд руб.

В период с января по апрель ОАО «РЖД» направило около 2,8 млрд руб. на развитие Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях). К концу 2023 года инвестиции в улучшение магистрали превысят 19 млрд руб., рассказали в пресс-службе компании.

Из этой суммы 1,1 млрд руб. уже вложено в реновацию инфраструктуры. Помимо этого, средства направляли на обновление парка тягового подвижного состава и вагонов, обеспечение информационной безопасности и IT-инфраструктуры, цифровизацию и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Из наиболее важных грядущих проектов — ввод в эксплуатацию парка на станции Казинка (1,9 млрд руб.), модернизация волоконно-оптических линий на участках Касторная Новая — Воронеж — Гартмашевка и Ряжск — Воронеж (1,3 млрд руб.), восстановление станции Солоти (484 млн руб.), преобразование пункта централизованного водоснабжения станции Мичуринск — Уральский (205 млн руб.), а также техперевооружение станции Кочетовка-1 (195 млн руб.).

Егор Ардашев

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