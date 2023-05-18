Белгородское управление МЧС опровергло данные о прорыве в регион украинской диверсионной группы

Жителям Белгородской области поступают фейковые сообщения о якобы произошедшем «прорыве» на территорию региона «диверсионно-разведывательной группы». «Данная информация не соответствует действительности и является ложной!» — заявили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что цель фейка — «посеять панику среди населения». Там напомнили о необходимости доверять только информации с официальных ресурсов органов власти.

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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