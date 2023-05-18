Почувствовали разницу

На Ульяновском автомобильном заводе ООО «УАЗ» работники основного сборочного производства потребовали повышения зарплаты, пригласив на собрание гендиректора предприятия Алексея Спирина. Они требовали повышения зарплаты, указывая, что рядом с ними на конвейере трудятся рабочие от аутсорсинговой компании, которые получают значительно больше. После информации Telegram-каналов о «забастовке на “УАЗе”» прокуратура Засвияжского района начала проверку. В пресс-службе автозавода факт протестов отрицают, отмечая, что на заводе средняя зарплата выше средней по региону, а состоявшееся собрание являлось плановой встречей гендиректора с сотрудниками завода. Однако выяснилось, что рабочие направили гендиректору обращение с конкретными требованиями повышения зарплаты. Профком предприятия обещал эти требования обсудить с руководством завода, хотя не во всем согласен с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду вечером и.о. прокурора Засвияжского района Ульяновска Андрей Ефремкин срочно приступил к «проверке распространенной в сети интернет информации о нарушении трудовых прав работников ООО “УАЗ”» и «анализу вопросов своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы»,— сообщила прокуратура Ульяновской области. Ведомство отмечало, что «при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования».

Прокурорская проверка была назначена после того, как ряд Telegram-каналов в среду вечером сообщил о том, что работники УАЗа «собрали митинг прямо в цехе завода», «на забастовку вышли несколько десятков работников», что, по информации работников, за последний месяц они «получили в среднем 20 тыс. руб. и требуют повышения зарплаты».

Руководитель пресс-службы автозавода Константин Сазонов факт митинга или забастовки опроверг, отметив, что «никаких митингов не было, информация абсолютно ложная», «на заводе после рабочей смены проходила обычная плановая встреча работников с генеральным директором», «обсуждались вопросы, в том числе, и по повышению зарплаты». «Сегодня средняя зарплата на УАЗе выше средней по региону (по рабочему персоналу порядка 41 тыс. руб.). В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022 году — на 10%. Очередной этап повышения зарплаты на 5% прошел 1 марта, а с 1 июня состоится еще одно повышение — на 7%»,— заявил господин Сазонов, отметив, что «производство работает стабильно и полностью обеспечено заказами на 2023 год».

Прокурор Андрей Ефремкин в четверг подтвердил «Ъ-Волга», что «протеста, митингов или забастовок не было», проверкой «пока никаких нарушений не выявлено», «нарушений порядка и своевременности выплаты заплаты не установлено», а «заявление о том, что зарплата у них 20 тыс. руб., не совсем соответствует действительности». «Рабочие в беседах говорили, что хотели бы зарплату побольше, хотя она у них больше средней по региону»,— сказал господин Ефремкин.

Между тем работник кузовного производства в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что это была не плановая встреча, а инициированное ими собрание во время обеденного перерыва, на которое рабочие потребовали пригласить гендиректора завода, «он пришел, хотя и не сразу». Собеседник пояснил, что в кузовном производстве рабочие в зависимости от категории (всего их шесть, они характеризуют опыт и квалификацию) получают от 24 тыс. руб. (для четвертой категории) до «32 тыс. руб.— это край» (31–32 тыс. руб. для шестой категории). «И в то же время рядом с нами работают рабочие, принятые на завод через аутсорсинговые компании, которые получают в день 2400 руб. (50–53 тыс. руб. в месяц.— «Ъ»). Ощутимая разница. Нам говорят, что это вынужденная мера, потому что их принимают временно и в любое время могут распрощаться»,— сказал собеседник.

По словам работников производства, по результатам встречи было составлено коллективное обращение к директору (копия имеется в распоряжении «Ъ-Волга»), в котором рабочие просят руководство «внести изменения в грейдовую систему оплаты труда» (термин образован от английского grade — степень, это набор функций, ответственности и полномочий, близких по значимости, к примеру, все рабочие кузовного производства имеют один и тот же четвертый грейд, но разные категории в зависимости от опыта и квалификации). Рабочие просят перевести работников их производства с четвертого на пятый грейд без изменения категорий и установить часовую тарифную ставку пятого грейда на уровне 110 руб. в час (сейчас, по данным профкома, часовая тарифная ставка четвертого грейда составляет 80 руб.). Кроме того, они предлагают в колдоговоре изменить пункт по индексации зарплаты, исключив формулировку «с учетом финансовой возможности».

Председатель профкома автозавода Виктор Бычков в беседе с «Ъ-Волга» подчеркнул, что «это был не митинг, а встреча с руководством, выраженная в громкой форме». По его словам, он знаком с требованиями рабочих, и «законные требования намерен прорабатывать с руководством», «а по незаконным — объяснять рабочим». «Но по присвоению пятого грейда я не согласен, это будет ломка всей системы часовой тарифной ставки»,— сказал господин Бычков, признав, что «требования рабочих можно понять, если взглянуть на рост цен в магазинах».

Константин Сазонов сообщил «Ъ-Волга», что «в ходе общей встречи и личных встреч с представителями трудового коллектива уже по сути ответили на запрос, содержавшийся в обращении, и с 1 июня этого года на УАЗе пройдет очередное плановое повышение заработных плат, существенно опережающее уровень инфляции». «Уровень средней зарплаты на конвейере с июня вырастет до 42 тыс. руб., это полностью покрывает запрос работников, указанный в обращении»,— сказал руководитель пресс-службы. Он также заметил, что «аутсорсинг на УАЗе используется в периоды высокой производственной нагрузки», и «оплата труда аутсорсеров не превышает совокупной оплаты труда и выплат штатным сотрудникам завода с учетом социальных гарантий». Он также заявил, что в этой ситуации «по характеру информационных вбросов» «есть основания полагать, что повестка создана известными политическими силами в Ульяновской области, специализирующимися на раскачивании общественных настроений». Какие конкретно «силы» он имеет в виду, руководитель пресс-службы не назвал.

В четверг пресс-служба губернатора сообщила, что глава региона Алексей Русских уже запланировал совещание с участием гендиректора УАЗа, председателя профкома завода и министра экономики Николая Зонтова (по данным «Ъ-Волга», оно состоится на следующей неделе). «На мой взгляд, там нет проблемы. Вопрос урегулирован, а с теми, кто был недоволен, будет найден соответствующий компромисс. В целом, УАЗ по средней зарплате соответствует среднему уровню зарплаты в отрасли автокомпонентов и производства машин. Сама область сейчас по средней зарплате находится на 60м месте в России»,— сказал «Ъ-Волга» Николай Зонтов.

Сергей Титов, Ульяновск