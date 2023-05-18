«Достаточным для вхождения в дом может стать просто телефонный звонок»

ФСБ вынесла на общественное обсуждение проект инструкции для ее сотрудников, которые в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) могут проводить обследования домов, квартир и автомобилей. Предполагается, что такие обследования, ограничивающие конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, в общем порядке должны проводиться на основании решения суда. Однако в случаях, не терпящих отлагательства, авторы инструкции предлагают разрешить делать это и без судебного постановления, а лишь с уведомлением об этом суда в течение суток. Свои замечания к проекту инструкции высказывает член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России, в прошлом сотрудник правоохранительных органов Сергей Шульженко.



Сергей Шульженко

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, в данной редакции документ противоречит Конституции РФ, уголовно-процессуальному закону и положению о самой структуре органов ФСБ России, раскрывающему основные задачи органов безопасности России.

Дело в том, что Конституция, и об этом авторы инструкции сами пишут, предусматривает неприкосновенность жилища гражданина. Это право может быть ограничено только законом или судом. А ФСБ в своей деятельности опирается прежде всего на Конституцию.

В данном случае мы видим, что эта инструкция в случаях, не терпящих отлагательств, предусматривает возможность проводить обследование жилища гражданина без санкции суда, а лишь с уведомлением его в течение суток. И непонятно, как должен будет повести себя суд, который постфактум получит уведомление ФСБ о проведении обследования жилища и не увидит в нем надлежащего обоснования для ограничения конституционного права гражданина.

В законе об оперативно-разыскной деятельности указано, что в случае неполучения согласия суда в течение 48 часов мероприятия надо прекратить, но в инструкции этот момент опущен. Получается, инструкцией суд фактически выводится из процедуры согласования ограничения конституционного права граждан. Согласно проекту документа, для проведения такого ОРМ достаточно решения соответствующего руководителя органа ФСБ.

Кроме того, четко не очерчены основания, по которым можно инициировать проведение ОРМ, ограничивающих конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища. Это потенциально может привести к тому, что достаточным для вхождения в его дом может стать просто телефонный звонок. В совокупности с возможностью обходить суд при принятии решения об обследовании жилья это дает нам еще менее приятную картину.

И еще момент, на который хочу обратить внимание: это пункт, позволяющий проводить обследование в труднодоступной местности, а также если оно связано с опасностью для жизни и здоровья людей, и фиксировать его ход без привлечения незаинтересованных лиц (условно говоря, понятых). Думаю, мало кому из нас хотелось бы, чтобы на его труднодоступном чердаке сотрудники ФСБ составляли протокол о найденных там без чьего-либо присутствия предметах.

Полагаю, эти моменты необходимо учесть при доработке документа».

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