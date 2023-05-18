0,04 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 11 по 15 мая, сообщил Росстат. Ранее, с 3 по 10 мая инфляция была нулевой. Ускорение показателя обеспечил рост цен на непродовольственные товары (на 0,04% после снижения на 0,01% неделей ранее), в том числе на обувь, одежду и стройматериалы. Цены на бытовые приборы при этом снизились. Продолжился рост цен на туристические услуги (0,19% против 0,1%). Замедлились темпы снижения цен на продовольствие (снижение на 0,05% против 0,06% неделей ранее) на фоне удешевления плодовоовощной продукции (на 0,9%) и незначительного роста цен на все остальные товары (0,3%). В годовом выражении инфляция практически не изменилась — 2,34%.