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Коммерсантъ FM
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Китайского комика оштрафовали на $2 млн за оскорбление армии цитатой Си Цзиньпина

Китайская комедийная труппа Shanghai Xiaoguo Culture Media Co и ее участник — популярный комик Ли Хаоши, выступающий под псевдонимом Хаус, были оштрафованы властями КНР на $2 млн. Как сообщает CNN, поводом для штрафа стала одна из шуток комика, которой он, по мнению властей Китая, «серьезно оскорбил» вооруженные силы страны и «нанес значительный ущерб обществу».

Выступая со своим комедийным шоу на одной из сцен Пекина, Ли Хаоши рассказывал о двух бродячих собаках, которых он недавно подобрал и воспитанием которых занялся. Комик рассказал зрителям, что как-то раз он наблюдал за тем, как его собаки гоняются за белкой. «Другие собаки показывают себя такими обаятельными. А эти две вели себя так, что я вспомнил слова "обладающие образцовым поведением, способны побеждать"»,— сказал он, вызвав смех части зала.

Однако власти Китая не увидели в этом ничего смешного. Эта фраза — аллюзия на слова китайского лидера Си Цзиньпина, сказанные в 2013 году. Тогда, описывая задачи военных в новых условиях, он сказал, что «народные вооруженные силы должны верно следовать указаниями партии, быть способными побеждать и обладать образцовым поведением». С тех пор эти слова стали едва ли не официальным девизом Народно-освободительной армии Китая, повторяемым при любом удобном случае.

В отношении комика и Shanghai Xiaoguo Culture Media Co была начата проверка. По ее итогам муниципальное управление культуры и туризма Пекина объявило о том, что компания будет оштрафована на $1,91 млн, а также у нее будут изъяты «незаконные доходы» в размере $189 тыс. Кроме того, всем участникам труппы запрещено теперь выступать в Пекине. Проверки в отношении компании и ее артистов будут продолжены.

«Мы никогда не позволим какой-либо компании или частному лицу поливать грязью славный образ Народно-освободительной армии со сцены в столице, никогда не позволим задевать глубокие чувства народа к ее солдатам и никогда не позволим, чтобы серьезные темы превращались в развлечение»,— говорится в заявлении управления культуры и туризма.

Ли Хаоши уже принес публичные извинения и заявил, что отменяет все свои выступления, «чтобы посвятить время глубоким размышлениям и перевоспитанию». Эта ситуация широко обсуждалась в китайских соцсетях, многие пользователи которых поддержали решение властей.

Алена Миклашевская

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