УФАС размотало клубок

Управление ФАС по Башкирии признало ГУП БХП «Агидель» и предпринимателя Амира Галиуллина нарушившими закон «О защите конкуренции» при заключении договоров на поставку 9,2 тыс. вязаных комплектов для новорожденных с логотипом предприятия на общую сумму 11,4 млн руб. С жалобой в антимонопольную службу обратилась компания «Северная фабрика», чью заявку на участие в торгах «Агидель» отклонила. В УФАС представитель госпредприятия заявил, что договор с Амиром Галиуллиным был заключен из-за дефицита времени на поставку детской одежды, но ведомство это подвергло сомнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии признало ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» и индивидуального предпринимателя Амира Галиуллина нарушившими закон «О защите конкуренции» при заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Как указано в решении антимонопольной службы, в конце декабря 2022 года в ведомство с жалобой обратилось уфимское ООО «Северная фабрика» (принадлежит Василию Цуглевичу). Компания сообщила, что подавала заявку на участие в закупке «Агидели» на поставку 9,2 тыс. детских вязаных комбинезонов из синтетических материалов с логотипом «Агидели» и шапочек «с ушками» (для подарочных наборов для новорожденных) начальной стоимостью 11,4 млн руб. По условиям торгов, победитель аукциона должен был поставить продукцию в течение пяти дней с момента заключения контракта. «Таким образом, условия закупочной документации могут быть выполнены только в том случае, если комбинезоны уже изготовлены», отмечал представитель «Северной фабрики» в жалобе.

В конце декабря победителем торгов стал Амир Галиуллин. Заявка «Северной фабрики», которая предложила исполнить контракт по начальной цене, была отклонена.

Рассмотрев жалобу, УФАС признало ее обоснованной и предписало аннулировать закупку.

ГУП «Башкирские художественные промыслы «Агидель» зарегистрировано в августе 2002 года. Уставный капитал — 19,9 млн руб. Предприятие специализируется на изготовлении изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции и товаров культурно-бытового назначения. В 2022 году при выручке 143 млн руб. чистая прибыль предприятия составила 244 тыс. руб.

«Агидель» исполнила требование антимонопольного ведомства, но сразу после этого объявило шесть новых аукционов на поставку детских комплектов. Начальная стоимость каждого лота составляла 1,9 млн руб. Победителем всех шести торгов вновь стал Амир Галиуллин.

«Северная фабрика» подала шесть новых жалоб в УФАС. Представитель «Агидели» заявил в УФАС, что предприятие заключило договор с господином Галиуллиным, который был готов идти на некие компромиссы и гарантировал качество продукции, в связи с «необходимостью срочного исполнения обязательств» перед третьими лицами. «Северная фабрика», добавил представитель ГУПа, проявляла к предприятию «недружественные действия».

Комиссия УФАС установила, что действия «Агидели» были уходом от конкурентных процедур «путем намеренного дробления лотов». По мнению ведомства, «Агидель» должна была самостоятельно изготовить подарочные наборы для новорожденных, так как ранее получила соответствующие субсидии. Согласно письму минздрава республики ГУП должен был до 20 декабря 2022 года поставить в медучреждения республики 2,25 тыс. комплектов.

Комиссия УФАС критически отнеслась к доводу «Агидели» о «надежности поставки, гарантии качества, возможности компромиссов» в предложении Амира Галиуллина, так как его ИП было зарегистрировано в конце ноября 2022 года.

Учитывая, что договоры поставки были исполнены, предписание «Агидели» и предпринимателю УФАС решило не выдавать.

На запрос «Ъ-Уфа» в «Агидели» вчера не ответили.

Как считает ведущий юрист юридической фирмы Intellect Андрей Тронин, антимонопольный орган пришел к обоснованным выводам. «Схема по дроблению единой закупки довольно классическая и ФАСом легко выявляемая. Поэтому считаю, что оспорить названное решение в том или ином порядке будет проблематично»,— отметил он.

Майя Иванова