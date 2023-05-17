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Коммерсантъ FM
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Doucal’s и Neil Barrett представили совместную коллекцию

Обувная марка Doucal’s в этом году отмечает свое 50-летие — к этой дате итальянцы решили представить капсульную коллекцию обуви. Линейка «Бульдог» создавалась вместе с британским дизайнером Нилом Барреттом. Всего в капсульной коллекции представлены четыре модели на массивной резиновой подошве — мокасины на шнурках, челси, дерби и высокие ботинки. Обувь выполнена из замши, кожи и оленьей шкуры и представлена в трех оттенках: черном, коричневом или сером. Совместная коллекция Doucal’s и Neil Barrett поступит в продажу осенью 2023 года.

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