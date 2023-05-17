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Коммерсантъ FM
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«Агафон Фаберже обожал всякие диковины»

Петр Воронков — о сокровищах семьи ювелиров

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как братья Агафон и Евгений пытались сохранить семейные драгоценности.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Сегодня снова сокровища и клады. Левашево, пригород Санкт-Петербурга, дача Фаберже. В начале прошлого века глава семейства художников-ювелиров Карл Густавович подарил этот роскошный особняк своему сыну Агафону. К тому времени и сам Агафон Карлович был личностью выдающейся. Помимо семейного бизнеса, служил экспертом Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца. Понятно, что человеком он был сказочно богатым, как и все почти члены прославленного семейства. Сюда, в Левашево, были перевезены уникальные ковры, картины, коллекции редкой посуды, марок. Агафон обожал всякие диковины. Говорят, даже строил конюшню, но не для лошадей, а для слона — презента цейлонского махараджи. Правда, началась Первая мировая война, и от подарка пришлось отказаться.

Удивительно, однако во времена революции Агафон Карлович не пытался бежать за границу. Еще в конце 1917-го он перевез часть сокровищ в городской дом, но особняк в Левашево все равно был забит раритетами, от которых большевики его быстро освободили, но, несмотря на это, продолжали приезжать с обысками. Наконец, была найдена потайная комната — по сути, гигантский сейф, наполненный драгоценностями. Одних только камней, алмазов, рубинов, сапфиров оказалось 1,7 тыс. И все это нашла комиссия по охране памятников. Но тут же историей заинтересовались в Комитете обороны, прислали технику, солдат, и в десяти огромных коробках они увезли содержимое комнаты-сейфа. Дальнейшая судьба этих драгоценностей Фаберже до сих пор неизвестна.

В Петрограде Агафон предоставил свой дом на Большой Морской улице швейцарской миссии и самому послу в надежде, что миссию другого государства грабить не будут. Ее, конечно, ограбили. А Швейцария разорвала дипломатические отношения с Советской Россией. Интересно, что в то же время старший брат Агафона, Евгений Фаберже, метался со своим саквояжем камней на миллионы долларов, искал, куда их спрятать. В результате закопал их в саду особняка, в том самом Левашево. Если они до сих пор под землей, отыскать их весьма сложно — камни без оправ, не поможет и металлоискатель. А Фаберже все-таки вынуждены были бежать за границу.

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