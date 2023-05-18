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Коммерсантъ FM
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Кэш и Киш

Максим Буйлов о появлении российского банка в Иране

Российские банки в поисках новых финансовых путей на Восток дошли до Ирана: 17 мая СМИ со ссылкой на заместителя министра промышленности, рудников и торговли страны Алирезу Пейман-Пака сообщили об открытии там представительства ВТБ.

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В самом банке на запрос “Ъ” не ответили, тем не менее выбор именно ВТБ как первой российской кредитной «ласточки» выглядит логичным. Банк в декабре 2022 года запустил в страну денежные переводы по банковским реквизитам для юридических и физических лиц. Да и после того как центробанки стран в начале года подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, объединив российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) с иранской System for Electronic Payments Messaging (SEPAM), сотрудничество должно было перейти на практический уровень.

До сих пор российские банки пытались выходит на менее одиозные рынки. Филиалы в Индии открыли Сбербанк и ВТБ, Альфа-банк создает представительство во Вьетнаме. МТС-банк открыл (и уже закрыл из-за санкций) филиал в ОАЭ. В этом смысле выбор ВТБ беспроигрышный — в Иране его подсанкционный статус никого не смутит.

Но, как говорил красноармеец Сухов в фильме «Белое солнце пустыни», «Восток — дело тонкое». И с этими тонкостями российскому банку еще придется осваиваться. Начать с того, что иностранным банкам разрешают открывать подразделения только в свободной экономической зоне — на остров Киш. Там сейчас находится около трех десятков представительств иностранных банков, международный банк «Иран—Венесуэла» и несколько филиалов, из которых только один европейский, а остальные из соседних мусульманских стран. Да и европейский банк можно сказать местный — Europaisch-Iranische Handelsbank AG, основанный еще в 1971 году, т. е. до исламской революции.

Сложности работы в стране связаны и с необходимостью следовать принятому в 1983 году закону, запрещающему ростовщичество. Другими словами, здесь разрешен только исламский банкинг, а в этом вопросе ВТБ, скажем прямо, не силен, хотя в начале 2010-х и планировал выпустить сукук (исламские облигации). Справедливости ради стоит отметить, что ни у одного российского банка нет большого опыта в этом направлении. Закон об исламском банкинге в стране пытаются принять уже более десяти лет, а в конце прошлого года в первом чтении одобрен законопроект об эксперименте по партнерскому финансированию. Однако до второго чтения он пока не добрался. И если учесть, что только на эксперимент отводится два года, раньше 2025 года настоящий закон ждать не приходится.

Так что в ближайшее время, несмотря на открытие представительства ВТБ, в расчетах с Исламской Республикой придется полагаться на СПФС и Мир-бизнес банк — 100-процентную «дочку» Bank Melli Iran.

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