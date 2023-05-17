Песков перенаправил в МВД вопрос о допустимости желто-синих косичек у школьницы из Югры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обращаться в органы внутренних дел за разъяснениями по ситуации, когда школьница из Югры пришла в школу с желто-синими лентами в косичках. «Честно говоря, мне нечего сказать, потому что здесь, если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил»,— цитируют господина Пескова журналисты кремлевского пула «РИА-Новости».

По данным местного издания 86.ru, в Пыть-Яхе (ХМАО-Югра) директор школы №1 Ирина Котова обратилась в полицию с заявлением о том, что одна из ее учениц накануне Дня Победы вплела желто-синие ленты в косички. Кроме того, выбритый на голове девочки знак «Инь-Янь» руководитель школы отнесла к символам «Азова» (организация запрещена в РФ).

После этого полиция провела проверку в отношении матери школьницы по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В итоге силовики не нашли нарушений и отказали в возбуждении административного дела.

Диана Сунагатуллина

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