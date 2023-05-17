Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление двусторонних отношений

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Господин Путин поздравил его с 70-летием, он также подтвердил желание укреплять отношения между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям»,— говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Господин Токаев был в числе семи иностранных лидеров, которые приехали в Москву на парад Победы 9 мая. Помимо него, на мероприятие в столицу прибыли президенты Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. 15 мая господин Путин обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ.

Лаура Кеффер