Свердловские власти попросили перенести «Майскую прогулку» из-за лесных пожаров

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам «Майской прогулки» перенести мероприятие. В своем обращении к председателю Федерации спортивного туризма региона Андрею Яговкину глава ведомства указал, что в области до сих пор действует особый противопожарный режим, запрещающих посещение лесопарков.

В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» подтвердили, что министерство общественной безопасности (МОБ) действительно направило такую рекомендацию.

В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) «Ъ-Урал» заявили, что оргкомитет «Майской прогулки» прислушается к рекомендации МОБ, однако решение о переносе мероприятия пока не принято. «С учетом смога и общей пожароопасной обстановки перенос возможен. Вероятно, если решение будет принято, "Майскую прогулку" перенесут на 4 июня, поскольку на следующее воскресенье запланирована велопрогулка»,– отметили в пресс-службе.

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» должна пройти в Екатеринбурге 21 мая. Запланированные маршруты проходят по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков.

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