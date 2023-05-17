Сотрудников «Мотовилихи» задержали по подозрению в систематических кражах

На днях сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели мероприятия на ПАО «Мотовилихинские заводы». Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники, близкие к предприятию, они проводились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка, в рамках расследования уголовного дела о краже металла в составе организованной группы лиц. Дело находится в производстве следственных органов ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным собеседников, металл, который закупался «Мотовилихой», вывозился за территорию предприятия по фиктивных документам, после чего продавался третьим лицам. Объем похищенного и окончательная сумма ущерба устанавливаются. В рамках расследования задержаны четыре или пять человек. Часть из них — работники машхолдинга, которые не являются руководящими сотрудниками, другие отношения к предприятию не имеют.

В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщили, что в марте 2023 года службой безопасности предприятия совместно с АО «РТ-Охрана» была пресечена попытка хищения двумя рядовыми работниками предприятия выпускаемой металлургической продукции. Сумма предотвращенного ущерба составила более 400 тыс. рублей.

«По данному факту руководством предприятия подано заявление в ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящее время администрацией ПАО “Мотовилихинские заводы” оказывается полное содействие правоохранительным органам в выявлении всех лиц причастных к попытке хищения и документировании иных возможных фактов противоправной деятельности. Предоставление пресс-службой завода дополнительной информации ограничено тайной следствия, в связи с чем, для ее получения рекомендуем обращаться в ГУ МВД России по Пермскому краю»,— отметили на предприятии.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.