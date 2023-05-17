В Красноярске преподавателя вуза приговорили к 10 годам тюрьмы из-за взяток от студентов на 800 тыс. рублей

Красноярский гарнизонный военный суд назначил 10 лет колонии общего режима экс-преподавателю Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Его признали виновным в получении взяток от студентов на сумму и посредничестве в более 800 тыс. руб. (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, преподаватель с 2015 по 2019 годы получил взятки от 19 студентов в размерах от 10 до 110 тыс. руб. за выставление положительных оценок. Он также выступал в качестве посредника в даче взяток другим преподавателям вуза на сумму около 300 тыс. руб. Всего следователи установили более 30 коррупционных преступлений.

Суд также постановил изъять в пользу государства 530 тыс. руб., которые подсудимый получил в качестве взяток. В качестве обеспечительной меры у него арестованы земельный участок и автомобиль. Имя подсудимого не сообщается.

Олеся Павленко