Кошмары носят по судам

Воронежский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы бывшего срочника из Курска Виктора Фирсова на решение Центрального райсуда Воронежа о компенсации морального вреда. Рядовой Фирсов выжил 9 ноября 2020 года, когда во время несения суточного наряда на воронежском аэродроме Балтимор 20-летний рядовой Антон Макаров ранил его и убил еще трех сослуживцев. Военнослужащий хочет взыскать с Минобороны и мэрии Воронежа (чья призывная комиссия якобы просмотрела нарушения здоровья у Макарова) 1 млн руб. Но первая инстанция присудила лишь 200 тыс. руб., решив, что вины призывной комиссии в этом нет: рядовой Макаров до службы в армии успел поучиться в Воронежском институте МВД, а его психические отклонения обычная медкомиссия определить не могла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЧП на воронежском военном аэродроме двухлетней давности до сих пор обсуждается в гражданском суде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ЧП на воронежском военном аэродроме двухлетней давности до сих пор обсуждается в гражданском суде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

16 мая в Воронежском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы Виктора Фирсова на декабрьское решение Центрального райсуда. Ответчиками выступают Минобороны РФ и мэрия Воронежа, третьими лицами — две войсковые части, военкомат Воронежской области, две призывные комиссии (областная и районная) и Антон Макаров.

Бывший срочник требует компенсации морального вреда в 1 млн руб. Изначально он обратился в Ленинский райсуд Курска, но тот, добавив в дело соответчика — мэрию Воронежа (муниципалитет организовал и провел призывную комиссию), а также третьих лиц, передал дело в Воронеж. При этом рядовой Макаров был признан ненадлежащим ответчиком: вместо него этот статус получило Минобороны.

9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда на воронежском аэродроме Балтимор 20-летний рядовой Антон Макаров решил похитить оружие и для этого убил топором дежурного по полку майора Ермолаева. Затем он расстрелял еще трех человек — рядового Фирсова, который получил два ранения (в плечо и лопатку) и выжил, а также ефрейтора Кажокина и рядового Акталиева, которые погибли. Ему удалось сбежать из части и на угнанных автомобилях выехать за пределы Воронежа.

Срочника задержали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники. В январе 2022 года 2-й Западный окружной военный суд отправил рядового Макарова на принудительное лечение в стационар. Виктор Фирсов говорил ГТРК «Воронеж», что у Макарова «все было рассчитано»: «Не знаю, вменяемый он или нет. На тот момент я его считал вменяемым. Но какой человек до такого додумается? Он принес топор заранее. Дверь была закрыта, но в его план не входило окно, из которого все сбежали».

Сейчас рядовой Фирсов в судах поясняет, что «до настоящего времени ему снятся кошмары, панически боится сильных звуков». Бывший срочник говорит об испытанном страхе смерти в момент стрельбы и считает, что ущерб ему должны возместить и ответственные за то, что якобы психически нездоровый Макаров попал в армию.

Представители мэрии и призывной комиссии иск не признают. Они отмечают, что рядового Макарова обследовали неоднократно: «Сведения о наличии психического заболевания к призывной комиссии отсутствовали и при осмотре не были и не могли быть диагностированы» (сам Макаров жаловался лишь на плохое зрение). В Минобороны считают, что Макарова к убийству подтолкнул сам господин Фирсов, который якобы допускал неуставные действия в отношении рядового, а «незначительная тяжесть телесных повреждений (квалифицирована как средняя.— «Ъ-Черноземье») не дает оснований для компенсации морального вреда».

В ведомстве полагают, что виновность военных должностных лиц не доказана, ответчиком и вовсе должен являться Антон Макаров, а не министерство. Сам стрелявший в судебных заседаниях не участвовал.

Постановление о назначении Макарову принудительного лечения до сих пор не опубликовано, но после недавней публикации решения первой инстанции стал известен ряд деталей, важных для определения морального ущерба. Так, Макаров изначально решил убить именно рядовых Фирсова и Акталиева (они оба пренебрежительно относились к рядовому, а Акталиев также на правах «старшего» по подразделению требовал наводить чистоту и быстро исполнять приказы командования).

Дежурного по полку майора Ермолаева он зарубил только ради завладения пистолетом ПМ, а ефрейтором Кажокиным лишь прикрывался как заложником, чтобы зайти в казарму. Войдя в спальное помещение и потребовав включить свет, Макаров по два раза выстрелил в рядовых Фирсова и Акталиева. Оба раненых упали на пол, но Виктора Фирсова спасло то, что он замер. Акталиев же стал просить медицинской помощи, на что Макаров добил его выстрелом в голову. В это время ефрейтор Кажокин попытался выбежать из спального помещения в коридор, но Макаров, опасаясь, что тот предупредит командование, дважды выстрелил и в него.

Вероятно, ефрейтор спас других находившихся в спальном помещении: воспользовавшись тем, что Макаров вышел в коридор, семь военнослужащих выпрыгнули в окна (рядовой Фирсов остался лежать на полу). К тому моменту Макаров израсходовал около половины из 16 патронов, которые забрал у убитого дежурного. Он вернулся в спальное помещение, но, понимая, что сбежавшие доложат о произошедшем, сам покинул часть.

Один из допрошенных офицеров части (уволенный после инцидента) заявил, что рядовой Макаров был ленивым и неспособным выполнять в срок поставленные задачи. После инцидента командира части перевели на нижестоящую должность, ряд офицеров уволили. В то же время Минобороны не смогло представить доказательств создания в части безопасных условий службы, решил суд: это стало основанием для взыскания с ведомства 200 тыс. руб. моральной компенсации.

Ее размер в суде объяснили «характером физических и нравственных страданий» господина Фирсова. «Противоправных действий» с его стороны в адрес Макарова суд в представленных доказательствах не увидел.

Первая инстанция не стала удовлетворять иск к администрации Воронежа, так как Макаров ранее не наблюдался у психиатра, был признан здоровым, имел водительское удостоверение двух категорий и даже поступил в Воронежский институт МВД России, где отучился год и был отчислен по собственному желанию. Он неоднократно проходил медкомиссии, в том числе и в части.

Но только после возбуждения уголовного дела и обследования подсудимого в Институте имени Сербского у него выявили некое небольшое психическое заболевание, начавшее развиваться в подростковом возрасте: специалисты отметили, что его невозможно выявить в ходе обычной медкомиссии. Этот вывод подтвердило полицейское следствие, в январе 2022 года отказавшее в возбуждении уголовного дела о халатности в действиях членов медкомиссии райвоенкоматов.

Виктор Фирсов с этими доводами не согласился и подал жалобу. В первой инстанции он лично представлял свои интересы; связаться с ним вчера не удалось. Антон Макаров по-прежнему находится на лечении.

Олег Мухин