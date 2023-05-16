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Главные новости за 16 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерты на Кубани Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Депутаты Заксобрания Краснодарского края собираются официально объявить Радоницу выходным днем.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил начать подготовку обращения в Конституционный суд РФ с целью отменить указ президиума Верховного совета Советского союза от 1954 года о передаче региона Украинской ССР.

Крымский инвестор вложит 150 млн руб. в развитие канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».

Администрация Анапы выиграла слушание о признании ничтожным договора аренды 16,8 га земли у застройщика «Терра Менеджмент-2».

Активист Сергей Стряпухин обратился в управление архитектуры Новороссийска с просьбой обратить внимание на фургон с бургерами, на котором изображен «отталкивающий», по мнению мужчины, клоун.

Полиция Новороссийска проверит сведения о школьниках, выпрашивающих деньги у прохожих у торгового центра «Леруа Мерлен».

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» расторгнет контракт с главным тренером Андреем Сосницким по обоюдному согласию сторон.

Настоящий купальный сезон в Сочи откроется только в июне. Это связано с медленным прогреванием воды в Черном море из-за предстоящих грозовых дождей и температуры ниже нормы.

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