ФК «Кубань» расторгает контракт с главным тренером Сосницким и его помощниками

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» расторгнет контракт с главным тренером Андреем Сосницким по обоюдному согласию сторон. Сотрудничество с ПФК прекратят и его помощники — старший тренер Вячеслав Левчук, тренер Сергей Кабельский и тренер по ОФП Виталий Милютин, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Кубань» Фото: пресс-служба ПФК «Кубань»

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Андрея Алексеевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает им успешного продолжения карьеры»,— отметили в ПФК.

Андрей Сосницкий возглавил команду в январе 2023 года. Под его руководством клуб провел 11 официальных игр, в которых трижды выиграл, столько же раз проиграл и пять раз сыграл вничью.

Сообщается, что имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время. По данным журналиста Ивана Карпова, команду возглавит Александр Григорян, контракт с которым планируется заключить до конца сезона. Как пишет журналист, если он сможет спасти команду от вылета во вторую лигу, то с ним продлят договор на следующий сезон.

Татьяна Ручкина

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