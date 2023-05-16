В Новороссийске активисты требуют перекрасить бургерную с изображением клоуна

Активист Сергей Стряпухин обратился в управление архитектуры Новороссийска с просьбой обратить внимание на фургон с бургерами, на котором изображен «отталкивающий», по мнению мужчины, клоун. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Наша газета Новороссийск» Фото: VK «Наша газета Новороссийск»

«На мой взгляд, там может быть изображено море, которое кафе и закрывает. Можно обратиться к художникам школы им.С.Д. Эрьзя, уверен, они с удовольствием исправят ситуацию в лучшую сторону»,— цитирует издание заявление господина Стряпухина.

Общественник считает, что объект с таким изображением нарушает общий архитектурный облик города и отталкивает отдыхающих.

Анастасия Донскова

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