В Новороссийске активисты требуют перекрасить бургерную с изображением клоуна

Активист Сергей Стряпухин обратился в управление архитектуры Новороссийска с просьбой обратить внимание на фургон с бургерами, на котором изображен «отталкивающий», по мнению мужчины, клоун. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск».
Фото: VK «Наша газета Новороссийск»
«На мой взгляд, там может быть изображено море, которое кафе и закрывает. Можно обратиться к художникам школы им.С.Д. Эрьзя, уверен, они с удовольствием исправят ситуацию в лучшую сторону»,— цитирует издание заявление господина Стряпухина.
Общественник считает, что объект с таким изображением нарушает общий архитектурный облик города и отталкивает отдыхающих.
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