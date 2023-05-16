Синоптики «Фобос» спрогнозировали, когда откроется купальный сезон в Сочи

Настоящий купальный сезон в Сочи откроется только в июне. Это связано с медленным прогреванием воды в Черном море из-за предстоящих грозовых дождей и температуры ниже нормы, говорится на сайте «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

15 мая в Сочи воздух сумел прогреться только до +20°, и то только утром. В течение дня было +17…+19°, сегодня в городе ожидается также около +19°, что почти на 2° прохладнее обычного. В ближайшие дни на курорте будет солнечно, температура после полудня будет подниматься до +20…+22°., в пятницу возможны грозовые дожди. Из-за этого море будет прогреваться медленно. Сейчас вода для купания у берегов всего +14…+16°.

«И это, кстати, тоже оказывает влияние на температуру воздуха в прибрежных районах, ведь водоем охлаждает атмосферу. И пока вода как следует не прогреется, настоящей жары на курортах можно не ждать»,— отметили в «Фобос».

В Краснодаре 16 мая приближающийся с севера антициклон прекратит дожди. Температура воздуха ожидается близкой к своей климатической норме — на уровне +23…+25°.

Татьяна Ручкина

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