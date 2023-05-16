Администрация Анапы отсудила у застройщика 16 гектаров арендованных земель

Администрация Анапы выиграла слушание о признании ничтожным договора аренды 16,8 га земли у застройщика «Терра Менеджмент-2». Решение опубликовано в онлайн-картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Предметом спора стали три земельных участка с видами разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование», «парки культуры и отдыха» и «комплексная жилая и общественно-деловая застройка». Доводом истца стал факт незаконного отчуждения из государственной собственности земельного участка Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ) в 2006 году. Участок расположен вдоль Супсехского и Анапского шоссе. В последующем из данных земель выделили территории, аренда и обременение в виде ипотеки которых стали предметом судебного разбирательства.

Суд поддержал требования истца, указавшего, что спорные земли были незаконно вовлечены в гражданский оборот.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра Менеджмент-2» зарегистрировано в 2014 году в Москве. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом является основным видом деятельности компании. Владельцем предприятия является Андрей Липилин (99,99%). В 2022 году предприятие понесло убытки в сумме 40,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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