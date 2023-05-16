Lamborghini Urus получил спецверсию Essenza SCV12 Special Edition

Компания Lamborghini представила новую модификацию кроссовера Urus — спецверсию Essenza SCV12 Special Edition в честь трекового суперкара Essenza SCV12.

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Фото: Lamborghini Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition

Фото: Lamborghini

За основу был взят Lamborghini Urus Performante, который получил расширенный углепластиковый декор — из карбона сделаны не только крыша и крышка двигателя, но и пороги, зеркала заднего вида и обрамление задних фонарей.

Салон отделан черной алькантарой Nero Cosmus в сочетании с черной кожей, глянцевым или матовым углепластиком, элементами из анодированного алюминия. В интерьере также появились памятные шильдики, накладки на пороги и вставка на приборной панели со стороны пассажира с силуэтом Essenza SCV12.

Технически кроссовер остался стандартным. Автомобиль оснащается 666-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Тираж Lamborghini Urus Essenza SCV12 Special Edition составит 40 экземпляров и купить новинку смогут только владельцы Lamborghini Essenza SCV12, представленного летом 2020 года. Каждый кроссовер будет персонализирован по программе Ad Personam по вкусу конкретного покупателя.

Максим Вершинин

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