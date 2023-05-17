В статье ученого заподозрили госизмену

В Новосибирске уже третий научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН подозревается в госизмене. Фигурантом расследования стал основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», ученый в области гиперзвука Валерий Звегинцев. По предварительным данным, претензии следствия касаются его публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. Летом прошлого года по подозрению в гос­измене были задержаны директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов. Сотрудники ИТПМ выступили с открытым письмом, призывающим спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку из-за уголовного преследования коллег.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый в области гиперзвука Валерий Звегинцев стал третьим сотрудником ИТПМ СО РАН, в отношении которого возбуждено уголовное дело

Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук Ученый в области гиперзвука Валерий Звегинцев стал третьим сотрудником ИТПМ СО РАН, в отношении которого возбуждено уголовное дело

Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

Создатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ им. С.А. Христиановича, доктор технических наук 79-летний Валерий Звегинцев подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в открытом письме коллектива института, опубликованом на сайте ИТПМ.

По данным источников „Ъ-Сибирь“, ученого задержали еще в начале апреля сотрудники ФСБ, но известно об этом стало только сейчас. 7 апреля Советский районный суд, который находится в новосибирском Академгородке, поместил физика под домашний арест сроком на два месяца (до 7 июня). Решение не обжаловалось сторонами и вступило в законную силу, сообщает официальный аккаунт судебного сообщества Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Следственные органы уголовное дело не комментируют. По информации ТАСС, основанием для подозрений в госизмене могла послужить статья ученого на тему газовой динамики, которая была размещена в иранском журнале.

Валерий Звегинцев стал третьим ученым ИТПМ, в отношении которого расследуется уголовное дело о госизмене. В июне прошлого года следователи ФСБ задержали главного научного сотрудника института 76-летнего Анатолия Маслова, основным направлением научной деятельности которого является аэрогазодинамика. Физика конвоировали в Москву и водворили в СИЗО «Лефортово». В августе суд заключил под стражу директора института Александра Шиплюка. Как писал „Ъ“, по одной из версий, его арест может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Ученый — эксперт научно-технического совета военно-промышленной комиссии, секция гиперзвукового вооружения при правительстве РФ. Господина Шиплюка также поместили в «Лефортово».

После ареста своего третьего сотрудника коллектив института выступил с открытым письмом к властям Российской Федерации, научному сообществу с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Обращение было единогласно утверждено на заседании ученого совета.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса — „государственная измена“. Все они известны своими блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули родину, посвятив свою жизнь служению российской науке»,— указывается в обращении. В институте считают, что результаты, которые открыто представляли их арестованные коллеги, «имеют отношение исключительно к фундаментальной науке», а материалы якобы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, которая таких сведений в них не обнаружила.

В документе также указывается, что сотрудники института не понимают, как «делать свое дело». С одной стороны, рассуждают ученые, главным показателем качества работы в рамках государственного задания является степень представления результатов научному сообществу, включая научные публикации, с другой стороны, «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».

Константин Воронов, Валерий Лавский