Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие драгоценности были найдены в доме князей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Большой Харитоньевский переулок сегодня, дом 21, строение 4 — легендарный дворец князей Юсуповых. И давайте не путать: тот дворец, в котором убили Григория Распутина, в Питере, а в этом, в московском, после революции нашли клад, несметные сокровища. Но обо всем по порядку.

Предание гласит, что здание было построено в качестве охотничьего домика для царя Ивана Грозного. От него к Кремлю шел разветвленный подземный ход. Это подтверждает и последний Юсупов в своих мемуарах, добавляя лишь, что по бокам хода висели скелеты, прикованные к стенам. Однако эксперты считают, что дом был построен позже: Грозный к тому времени был на небесах, и подземелье со скелетами — тоже выдумка, склонность Феликса Юсупова к эпатажу. Вот Александр Пушкин действительно жил здесь во флигеле несколько лет и почти 200 лет блистательные Юсуповы.

Богатейшие Юсуповы… Только одна фамилия была еще богаче — Романовы, и то не факт. И потом, судьба Романовых известна, а Юсуповы сумели вырваться за границу. Конечно, львиная доля сокровищ осталась в России. С собой увезли совсем немного, самое ценное: розовый бриллиант «Баранья голова», бриллиант «Полярная звезда», жемчужину «Пелегрина», бриллиантовые серьги, принадлежавшие когда-то Марии-Антуанетте, несколько тиар, полотна Рембрандта и так, по мелочам.

В 1924 году прошел слух, что в Москве якобы видели мельком Феликса Юсупова. «Ага! — встрепенулись чекисты. Кончились денежки, приехал, теперь сам приведет нас к сокровищам». До этого они обыскали все дома Юсупова, до смерти запытали его слугу Григория Бужинского. Но результата ноль. И тут как снег на голову — сторож из дома в Харитоньевском переулке в стене под лестницей обнаружил едва заметную свежую кладку. Короче, нашли целую комнату 3х2 м, набитую ценностями — от ювелирных изделий с бриллиантами до кухонной утвари из серебра, одних только женских украшений 200 кг. Немедленно с повторным обыском были посланы люди в другие дома. И точно, нашли еще потайные комнаты, сейфы, замурованные в стены. Но все они были уже пусты — сокровища из них исчезли.