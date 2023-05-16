Песков назвал уткой сообщения о запрете российским чиновникам увольняться во время СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что российским чиновникам запретили уходить со своих постов во время военной операции на Украине,— «обычная утка».

«Я не могу это подтвердить. Это утка просто, обычная утка»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола, отказавшись от дальнейших комментариев.

Вчера, 15 мая, такую информацию распространило издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов и признано нежелательной организацией). В марте 2022 года агентство Bloomberg распространило информацию о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, но президент Владимир Путин отказался ее уволить. Банк России эту информацию официально опроверг. Дмитрий Песков заявил, что ему об этом неизвестно.

Александр Кислов