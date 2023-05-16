В Петербурге раскрыли банду мошенников, наживавшихся на липовых полисах ОСАГО

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность банды, промышлявшей продажей поддельных полисов ОСАГО с помощью фишингового сайта в нескольких регионах РФ. Семерым подозреваемым уже избрали меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как считает следствие, злоумышленники привлекали жертв через смс-рассылку, представляясь менеджерами страховых компаний, а связавшихся с ними направляли на фишинговый сайт, заражавший компьютер пользователей. Вредоносная программа позволяла выдавать в поисковиках ложную информацию о сайте, определяя его как официальный сайт страховщика. Затем мошенники отрисовывали поддельные полисы и направляли заказчикам.

«Задокументировано 11 фактов противоправной деятельности злоумышленников в отношении жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Алтайского и Краснодарского краев. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство»,— рассказала Ирина Волк.

В ходе обысков в офисе и по местам проживания членов группы изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и база поддельных страховых полисов. Организатора «бизнеса» отправили под домашний арест, остальные члены группы получили запрет определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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