Скорректированная чистая прибыль СПБ Биржи в 2022 году сократилась на четверть

Скорректированная чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО за 2022 год сократилась на 25% и составила 1,93 млрд руб., следует из финансовых результатов торговой площадки. В конце 2021-го показатель был на уровне 2,57 млрд руб. По итогам прошлого года инвесторами на СПБ Бирже не были получены выплаты на 30,8 млрд руб.

Из материалов СПБ Биржи следует, что стоимостной объем сделок с иностранными бумагами в 2022 году упал на 68,9% и составил $122,19 млрд. Совокупные доходы торговой площадки достигли 7,74 млрд руб., превысив на 1,78% показатель 2021 года.

По итогам прошедшего года валовая операционная прибыль СПБ Биржи выросла на 13,57%, до 5,97 млрд руб., операционная рентабельность увеличилась до 77,14%. В то же время значительный рост показали и административные расходы площадки. В 2022-м показатель составил 3,07 млрд руб., увеличившись на 56,15%. В материалах уточняется, что на рост административных расходов повлияли, в частности, необходимость развития новых проектов и создание резервного центра обработки данных.

В результате скорректированная EBITDA снизилась в 2022 году на 14,4%, до 2,9 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,5%. Скорректированная чистая прибыль в прошлом году была на уровне 1,93 млрд руб., что на 25% меньше итоговых показателей 2021 года.

Совокупные активы СПБ Биржи составили 74,88 млрд руб., из них 30,81 млрд руб.— неполученные инвесторами выплаты и доходы от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам. На данный момент торговая площадка работает над разблокировкой указанных доходов. При поступлении этих денег от депозитариев их сразу выплатят инвесторам, подчеркивается в материалах СПБ Биржи.

После публикации отчетности СПБ Биржи по МСФО за 2022 год стоимость акций торговой площадки на Санкт-Петербургской бирже росла на 3,29%, до 160 руб., на Московской — на 3,94%, до 161 руб. за бумагу. По данным на 10:40, акции торговой площадки на Мосбирже росли на 2%, до 158 руб., на Санкт-Петербургской бирже — на 1,74%, до 157,6 руб. за бумагу.

Милена Костерева