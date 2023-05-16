Энергоавария парализовала движение трамваев и троллейбусов в центре Краснодара

Движение трамваев и троллейбусов приостановлено в центре Краснодара из-за крупной энергоаварии, сообщили утром 16 мая в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусного управление» (КТТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МУП «КТТУ» Фото: МУП «КТТУ»

На участке от улицы Стасова до улицы Постовой не ходят троллейбусы №№7,12,20, по улице Мира — №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12.

По словам очевидцев, трамвайное движение остановлено на улицах Ставропольской, Горького и Гоголя, трамваи стоят на Дмитриевской Дамбе и улице Садовой.

По данным КТТУ, в настоящий момент на трамвае можно добраться из Комсомольского микрорайона до ХБК (№9, 10), из Пашковского жилого массива до ХБК (№4, 5, 9, 10); также вагоны курсируют между Юбилейным и Славянским микрорайонами (№№3, 7, 6, 21, 11).

«Остальные трамвайные маршруты на других участках пути стоят»,— говорится в сообщении КТТУ.

Наталья Решетняк

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