В Узбекистане ожидают рост объема российских инвестиций по итогам 2023 года до $2,75 млрд

Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана по итогам 2023 года может составить $2,75 млрд. Прогноз дал заместитель директора ташкентского Международного института Центральной Азии Фаниль Кадиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Господин Кадиров принял участие в III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», которая открылась 16 мая в Томске. В своем прогнозе он сослался на данные Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. В 2022 году объем российских инвестиций в этой стране составил $2,3 млрд.

«В целом мы сегодня в Узбекистане в текущем году планируем запустить 68 проектов инвестиционных с совместными (с Россией.– «Ъ») инвестициями на сумму $4,7 млрд»,– добавил заместитель директора Международного института Центральной Азии.

Как сообщал «Ъ», объем накопленных прямых инвестиций России в страны Центральной Азии за последние 20 лет, по данным Евразийского банка развития, составляет $21,7 млрд. В том числе в Узбекистан – $8,9 млрд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский