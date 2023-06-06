Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня юбилей у основателя и директора Мультимедиа Арт Музея, Москва, академика Российской академии художеств Ольги Свибловой

Ольга Свиблова

Ольга Свиблова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ольга Свиблова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель совета директоров RDI Group, основатель фонда Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксенов:

— Дорогая Ольга Львовна! С днем рождения! Мне очень повезло оказаться в числе тех людей, кому ты помогаешь находить вдохновение и смысл в жизни. Мы все любим жизнь, но больше мы хотим, чтобы жизнь любила нас. Мы эгоисты. Твоя же любовь к миру вокруг безусловна. Она настолько сильна, что вокруг тебя появляется избыток экзистенциальной энергии, и все, кто даже на мгновение оказывается рядом, это ощущают. Ты одна из тех, кто делает мир лучше. Несмотря ни на что. Дорогая Ольга Львовна, желаю тебе здоровья и бодрости духа!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...