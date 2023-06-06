Сегодня юбилей у основателя и директора Мультимедиа Арт Музея, Москва, академика Российской академии художеств Ольги Свибловой

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Свиблова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель совета директоров RDI Group, основатель фонда Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксенов:

— Дорогая Ольга Львовна! С днем рождения! Мне очень повезло оказаться в числе тех людей, кому ты помогаешь находить вдохновение и смысл в жизни. Мы все любим жизнь, но больше мы хотим, чтобы жизнь любила нас. Мы эгоисты. Твоя же любовь к миру вокруг безусловна. Она настолько сильна, что вокруг тебя появляется избыток экзистенциальной энергии, и все, кто даже на мгновение оказывается рядом, это ощущают. Ты одна из тех, кто делает мир лучше. Несмотря ни на что. Дорогая Ольга Львовна, желаю тебе здоровья и бодрости духа!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»