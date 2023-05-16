Почти две трети россиян одобряют личное присутствие губернаторов в соцсетях

АНО «Диалог» провела социологическое исследование, в ходе которого россиян опросили об их отношении к ведению главами регионов страниц в социальных сетях. Согласно результатам опроса, 64% респондентов одобряют то, что губернаторы занимаются своими личными страницами в интернете и мессенджерах, а 55% считают их каналы и паблики полезными. Также 61% опрошенных одобряет ведение аккаунтов в соцсетях главами населенных пунктов. Правда, при этом осведомлены о том, что их губернатор ведет соцсети, только 55% россиян, а об аналогичной деятельности глав городов и поселков знают 44%. По данным «Диалога», личные страницы в соцсетях ведут 86 из 89 российских губернаторов.

75% респондентов, следящих за страницами политиков в соцсетях, сообщили, что интересуются именно политической тематикой. 76% указали, что читают соцсети руководителей, чтобы узнавать актуальные новости.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев считает, что «при хорошей работе с личным аккаунтом глава (региона или муниципалитета.— “Ъ”) становится главным медиа на своей территории, а страница — новой общественной приемной». По мнению начальника управления социологии АНО «Диалог» Елены Удаловой, результаты исследования показывают, что политический и новостной контент «сейчас в топе информационного потребления пользователей российского сегмента интернета», а основная цель россиян при выходе в интернет — узнать актуальные новости.

Исследование проводилось в апреле этого года путем онлайн-опроса на выборке из 1200 респондентов.

Напомним, что АНО «Диалог» была создана при участии администрации президента. Одна из ее заявленных целей — способствовать проведению российскими органами власти эффективной политики в интернете.

Андрей Винокуров