Обнаружены два неизвестных ранее полотна Рембрандта

Две работы Рембрандта, ранее не выставлявшиеся и неизвестные экспертам и специалистам по творчеству великого голландского художника, обнаружили в ходе рутинной оценки эксперты аукционного дома Christie`s. Картины датируются 1635 годом. На портретах изображены родственники художника — лейденский медник Ян Виллемс ван дер Плёма и его жена Яапген Карельс. Оба портрета подписаны и датированы самим Рембрандтом.

Представители аукционного дома, которых цитируют мировые СМИ, в том числе лондонская Financial Times и нидерландский портал dutchnews.nl, называют находку «одной из самых удивительных».

Портреты считаются «неизвестными», поскольку никто не видел их последние 200 лет и о них нет никаких упоминаний в более или менее авторитетных работах о наследии Рембрандта. В июне 1824 года они были проданы на аукционе Christie`s (имена продавца и покупателя дом не называет) и с тех пор не покидали семьи покупателя. Провенанс картин представители аукционного дома называют «практически безупречным», добавляя, что объявили о находке только после проведения научного и экспертного анализа работ в амстердамском Рейксмузеуме.

Картины будут проданы на аукционе «Старые мастера. Часть Первая» в Лондоне 6 июля нынешнего года. До этого они будут представлены на предаукционных выставках в Нью-Йорке (10–14 июня) и Амстердаме (21–24 июля). В Лондоне их можно будет увидеть на предаукционной выставке с 1 по 6 июля. Эстимейт составляет от £5 млн до £8 млн за оба портрета.

В 2009 году аукционный дом Christie`s продал «Портрет подбоченившегося мужчины» Рембрандта за £2 020 1250. До сих пор это остается рекордной ценой для картины Рембрандта, проданной на аукционе.

Андрей Келекеев