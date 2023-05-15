Роковой портретист

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, с какими странностями сталкивались гости художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня дом-музей Ильи Репина «Пенаты» в 45 км от Санкт-Петербурга. Великий русский живописец известен не только своим творчеством, но и своими, скажем так, странностями. Например, гости в тех же «Пенатах» из специальных объявлений, развешанных при входе, узнавали, что слуг в доме нет, поэтому ухаживать за собой в прихожей и за столом они будут сами. А к столу хозяева подавали исключительно вегетарианские блюда. Зная об этом, некоторые визитеры тайно привозили с собой мясо и потом втихаря поедали его в своих комнатах.

Илья Ефимович обожал свежий воздух и даже зимой часто спал на балконе. Детям же были сшиты мешки из заячьих шкурок. «В холодной комнате,— вспоминала его дочь,— спали и папа, и мама. И наутро у папы замерзали усы, а снежок сыпался в окно прямо нам на лица». Однажды в холода приехал к Репину писатель Иван Бунин — позировать для портрета. С удивлением обнаружил, что все окна и двери распахнуты настежь. Потом узнал, что и позировать он будет на морозе, а обедать зеленью, какими-то травками. Бунин вдруг засобирался, вспомнил о неотложных делах, извинился и сбежал. Как он сам вспоминал, на станции кинулся к буфету, к водке, закурил и вскочил в вагон. Тем не менее гостей в «Пенатах» всегда было много. Часто приезжали Максим Горький, Федор Шаляпин, захаживал Корней Чуковский, живший неподалеку.

Интересно, что Репина порой называли роковым портретистом. Действительно, совпадения бывали удивительными: Николай Пирогов, Алексей Писемский, Модест Мусоргский, французская пианистка Луиза де Мерси-Аржанто и многие другие как-то быстро отправились на тот свет после того, как Репин написал их портреты. Мастер только начал писать Федора Тютчева, поэт скончался. Здоровые мужики, те, кто позировал Репину для картины «Бурлаки на Волге», по слухам, преждевременно отдали душу богу. А знаменитая работа «Иван Грозный убивает своего сына»… Художник Григорий Мясоедов, позировавший для образа царя, потом действительно чуть не убил своего сына. Литератор же Всеволод Гаршин, изображавший царевича, кинулся в лестничный пролет — покончил с собой. Так что, может, и повезло сбежавшему Бунину?