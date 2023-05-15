Компания Land Rover сделал Defender 130 для Красного Креста, который будет работать в подразделении организации в Северном Уэльсе.
Land Rover Defender 130 для Красного Креста
Фото: Land Rover
Автомобиль получил переработанный салон, в котором вместо третьего ряда сидений организовано хранилище для одеял, продуктов питания и средств первой помощи. Внедорожник имеет антибактериальные чехлы для сидений, крепления для фонарей и встроенный бойлер, позволяющий обеспечивать горячие напитки.
Особенностью внедорожника стал комплекс связи для работы в сети 4G, который усиливает сигналы и позволяет получать уверенное соединение в любом месте. Электроника включает в себя встроенный телефон, УКВ-радио для связи и модернизированную систему телематики с GPS-слежением, а для питания дополнительного оборудования предусмотрена солнечная батарея.
Напомним, премьера нового Land Rover Defender 130 состоялась весной 2022 года. Автомобиль стал флагманской модификацией модели нового поколения.
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