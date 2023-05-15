В Новосибирске арестован предполагаемый поджигатель самолета Су-24 на авиазаводе

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия отправил на два месяца (до 12 июля) в СИЗО 19-летнего Виктора Скоробогатова, которому вменяется в вину поджог бомбардировщика Су-24 на авиазаводе им. В.П. Чкалова. Видео предполагаемого поджога самолета Су-24 на авиазаводе в Новосибирске распространялось в соцсетях на прошлой неделе.

«Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета Су-24», — сообщает официальный аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области во «Вконтакте». Арестованному предъявлено обвинение в диверсии (ч.2 ст. 281 УК РФ), за что ему грозит от 12 до 20 лет. Получить комментарий Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, которому поручено вести это дело, не удалось.

На кадрах из интернета было видно, как шасси бомбардировщика, который находится под открытым небом, охватывает пламя, после чего от воздушного судна отбегает мужчина. Огонь почти сразу гаснет.

Власти города видеозапись поджога военного самолета назвали фейком. 9 мая Telegram-канал правительства региона «Новосибирь» сделал репост сообщения ресурса «Война с фейками», который прокомментировал видеоролик с кадрами поджога.

«Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик. Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании "Сухой" никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео. Даже невзирая на низкое качество записи, можно заметить, что рядом с местом возгорания стоит Миг-29, который просто не может находиться на заводе "Сухой"»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области «Ъ-Сибирь» тогда сообщили, что информация о пожаре на авиазаводе в ведомство не поступала.

Константин Воронов, Новосибирск